Путин дополнил стратегию борьбы с экстремизмом понятием «идеология насилия»

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию государственной стратегии противодействия экстремизму до 2025 года. Соответствующий указ и текст документа опубликован на портале правовой информации.

В стратегии появилось понятие «идеология насилия» в дополнение к «экстремистской идеологии» из предыдущей редакции.

По мнению авторов документа, «идеология насилия» — это «совокупность взглядов и идей, оправдывающих применение насилия для достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей».

Кроме того, в новой редакции изменилось определение радикализма.

Теперь это «бескомпромиссная приверженность идеологии насилия, характеризующаяся стремлением к решительному и кардинальному изменению основ конституционного строя России, нарушению единства и территориальной целостности РФ».

В редакции от 2014 года радикализмом называют «глубокую приверженность идеологии экстремизма, способствующую совершению действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ».