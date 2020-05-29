МВД предложило создать приложение «Мигрант», устанавливать которое обяжут всех приехавших на работу в Россию

Эксперты МВД предложили рассмотреть возможность создания мобильного приложения, устанавливать которое обяжут всех трудовых мигрантов приезжающих в Россию. Соответствующее предложение, сообщает РИА Новости, содержится в прогнозе развития ситуации в миграционной сфере, подготовленном экспертами.

К приложению «Мигрант», по словам источника агентства в правоохранительных органах, планируется привязать цифровой профиль приехавшего на работу в Россию. В профиле будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие, а также «рейтинг социального доверия мигранта».

Цифровой профиль, в свою очередь, предполагается привязать к мобильному приложению. «После открытия границ России предлагается установить предписание, которое сделает обязательным подключение приложения для всех въезжающих мигрантов», — заявил собеседник агентства. Отказ от установки приложения, добавил он, будет автоматически понижать «рейтинг социального доверия к мигранту».

Среди других предложений, подготовленных авторами прогноза развития ситуации в миграционной сфере — объявление правовой амнистии мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений. Это поможет провести массовую государственную регистрацию, считают эксперты.

Россия в марте из-за пандемии коронавируса закрыла свои границы. Находящимся на территории РФ иностранцам, которые не успели по каким-то причинам уехать на родину, пообещали автоматически продлить визы и разрешения на пребывание после обращения в территориальные органы. Штрафы за нарушение сроков пребывания в России временно отменены.

Только в Москве, по состоянию на конец 2019 года, было, по официальным данным, 1,6 миллиона граждан иностранных государств, приехавших в Россию на работу.