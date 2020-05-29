Продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, сообщает Variety.

Случаи изнасилования датируются 1984, 1994, 2008 и 2013 годами. Одной из жертв на момент предполагаемого преступления было 17 лет. По словам жертв, Вайнштейн после изнасилования запугивал их, угрожая разрушить их карьеры в кинематографе и нанести физический вред им или их семьям.

Совместный иск с требованием компенсации был подан в суд Нью-Йорка, имена жертв не называются.

67-летний Вайнштейн в марте 2020 года был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о преступлениях сексуального характера. В ходе процесса присяжные признали его виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера, но оправдали по обвинению в хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault), за которое ему грозило пожизненное заключение.