График прогулок для москвичей появился на «Яндекс.Картах»

В сервисе «Яндекс.Карты» появилась справочная информация о расписании прогулок и занятий спортом для жителей Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня в столице будут смягчены ограничения из-за пандемии COVID-19, но введен «прогулочный режим». Жителям Москвы разрешили прогулки, но по графику — не чаще трех раз в неделю.

Чтобы узнать расписание прогулок, нужно кликнуть на дом или ввести его адрес в «Яндекс.Картах».

Также мэрия запустила специальный сервис на сайте mos.ru. «График прогулок будет также доступен в подъездах жилых домов и почтовых ящиках», — говорится на сайте мэрии.