Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением сократить финансирование клиник, которые проводят аборты. Соответствующее предложение высказано в ее ежегодном докладе о результатах деятельности.

По мнению Кузнецовой, объем выделяемых клинике средств следует сделать обратно пропорциональным количеству абортов. «Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности», — считает омбудсмен.

Помимо этого, Кузнецова предлагает ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарств.

Доклад Кузнецовой уже направлен в Кремль.

Анна Кузнецова последовательно выступает за увеличение рождаемости. 28 мая она сообщила, что родила седьмого ребенка.