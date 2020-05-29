Бутылка коньяка 1762 года продана на Sothebyʼs за 118,5 тысячи фунтов

Аукционный дом Sothebyʼs провел торги редкими спиртными напитками, главным лотом которых была бутылка коньяка Gautier 1762 года.

Раритет продан за 118,5 тысяч фунтов стерлингов (более 145 тысяч долларов). Это самый старый коньяк, когда-либо выставлявшийся на аукцион, подчеркнули в Sothebyʼs.

До наших дней, сообщается на сайте Sothebyʼs, сохранилось лишь три бутылки такого коньяка — ранее все они принадлежали одной семье.

Ушедшая с аукциона бутылка самая большая из этих трех, известна среди коллекционеров под названием Grand Frère — «Старший брат». Она последняя из семейных запасов, выставленная на торги, две другие — «Младшая сестра» и «Младший брат» — были проданы ранее.