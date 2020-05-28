ВШЭ: 23,2% россиян назвали пандемию выдумкой заинтересованных лиц
Источник: РБК
Надежный источник
Треть россиян (32,9%) считают пандемию коронавируса выдумкой или неопасной для человечества. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики. Его результаты публикует РБК.
Согласно исследованию, 23,2% опрошенных считают пандемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц. Еще 9,6% участников исследования заявили, что ее опасность преувеличена.
Среди тех, кто не верит в эпидемию, 43% заявили, что продолжают навещать родственников; еще 54% опрошенных выходят на прогулки. 74,22% из числа скептиков сказали, что в введении режима самоизоляции не было необходимости.
Наибольшее число так называемых ковид-диссидентов (41,1%) — в Южном федеральном округе.