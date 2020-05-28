В Санкт-Петербурге с 1 июня отменят обязательное ношение масок на улице

В Санкт-Петербурге с 1 июня отменят обязательное ношение масок и перчаток на улице. Эти послабления будут сделаны в рамках первого этапа смягчения антикоронавирусных ограничений.

При этом маски и перчатки все еще необходимо будет носить в транспорте, магазинах и общественных местах.

Также в городе с 1 июня откроются нотариальные и юридические конторы и кладбища. Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет будет отменена.

Обязательный режим ношения масок в Санкт-Пеберурге действовал с 12 мая.

Санкт-Петербург находится на третьем месте по количеству зарегистрированных случаев среди регионов России. В городе зафиксировано 14846 случаев заболевания; 4783 человека вылечились, 167 умерли.