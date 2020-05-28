В полицию пожаловались, что глава Россельхознадзора вымогал полмиллиона долларов у польской компании. Все это отрицают (и даже сама польская компания)

Россельзохнадзор назвал недостоверной информацию СМИ о том, что глава службы Сергей Данкверт и его заместители якобы вымогали 500 тысяч долларов у польской молочной компании «Млековита». Об этом, как пишет «Интерфакс», заявила советник Данкверта Юлия Мелано.

В полицию Москвы 27 мая поступило заявление о том, что у «Млековиты» вымогают деньги за допуск ее продукции в Россию. Первыми об этом сообщили Baza и телеканал РЕН. Неназванный источник «Интерфакса» подтвердил, что в полицию подали такое заявление.

Похожая жалоба о вымогательстве у компании пяти миллионов долларов поступила в Генпрокуратуру, рассказала Юлия Мелано. По ее словам, Россельхознадзор подаст иск к Сергееву С. Я. и Есеневскому Н.В, фигурировавших в этой жалобе.

«Млековита» заявила Business Insider Polska, что директор компании не встречался и не знает руководителей Россельхознадзора. В компании отметили, что у директора не вымогали деньги.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сказал, что МВД проверит эту информацию, если это обращение было. Он отметил, что представить, как Данкверт вымогал деньги, «весьма сложно».

Адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что будет представлять интересы Данкверта «по делу о якобы вымогательстве».