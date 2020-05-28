Умер активист Сергей Мохнаткин

Умер правозащитник и активист Сергей Мохнаткин. Об этом в фейсбуке написал журналист Виктор Шендерович.

Мохнаткину было 66 лет.

Мохнаткин известен как регулярный участник оппозиционных акций протеста и как правозащитник. С 2012 года он руководил тверским филиалом движения «За права человека».

Мохнаткин дважды сидел в колонии, оба раза его приговорили по обвинению в нападении на полицейских на протестных акциях. Во время второго срока активиста во время нахождения в колонии осудили по двум новым делам — за оскорбление сотрудника и за дезорганизацию ее работы. Сам Мохнаткин неоднократно жаловался на избиения и пытки. Он вышел на свободу в 2018 году.