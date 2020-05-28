Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Автомобильный бренд Datsun покинет российский рынок. Об этом пишет Autonews.ru со ссылкой на представителей автоконцерна Nissan, которому принадлежит Datsun.

Такое решение принято в рамках новой стратегии развития автоконцерна на 2020-2023 годы.

«Мы сосредоточимся на производстве основных моделей. В конце 2023 года прекратим производство старых моделей. Мы прекратим производство Datsun в России. Тем самым снизим количество моделей в нашем портфеле с 69 до менее чем 55», — заявили в Nissan.

Слухи о планах Nissan прекратить производство Datsun в России появились еще в конце 2019 года, однако тогда автоконцерн их не подтвердил.

Datsun — японский автомобильный бренд, который принадлежит концерну Nissan. Производство автомобилей Datsun велось с 1930-х по 1980-е года. В 2012 году Nissan решила возродить бренд Datsun.

На российский рынок бренд вышел в 2014 году. Сборка Datsun ведется на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти. На российском рынке бренд представлен седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO, которые построены на базе Lada Kalina.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2019 год в России продали 22,4 тысячи новых автомобилей Datsun, еще 4877 машин были куплены за первые три месяца 2020 года.

Помимо России, Datsun представлен в Белоруссии, Казахстане, Индии, Непале, Индонезии и Малайзии.