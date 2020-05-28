На сайте мэрии Москвы появилась «карта прогулок». Пока она работает с перебоями

На сайте мэрии Москвы mos.ru появился раздел с интерактивной картой, на которой можно узнать время для занятий спортом и прогулок.

Пока карта работает с перебоями. Некоторым пользователям не удается пройти дальше экрана, на котором нужно согласиться с правилами, другие не могут найти свой дом через встроенный в карту поиск (соседние здания при этом находятся).

Официально мэрия Москвы заявляла, что карта, на которой можно будет узнать график прогулок для своего дома, заработает 29 мая. Также сообщалось, что информация о графике прогулок будет доступна в городских приложениях и на «Яндекс.Картах».

Мэр Москвы Сергей Собянин 27 мая объявил, что с 1 июня в городе в рамках эксперимента вводится «прогулочный режим». Жители Москвы смогут выходить на прогулки, но по графику, который будет зависеть от места проживания, и не чаще трех раз в неделю (два раза по будням, один — по выходным).