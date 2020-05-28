Матчи чемпионата России по футболу разрешили проводить со зрителями. Трибуны будут заполнены не более чем на 10%

Роспотребнадзор разрешил проведение игр чемпионата России по футболу в присутствии зрителей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, трибуны при этом будет разрешено заполнить не более чем на 10%.

Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.

После пандемии коронавируса уже возобновлены чемпионаты Германии, Дании и Фарерских островов. До конца мая и в июне будут возобновлены чемпионаты почти всех европейских стран (в том числе Италии, Испании, Англии) — все они будут проходить без зрителей.

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