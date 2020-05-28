Украинская версия журнала Forbes впервые с 2016 года составила рейтинг богатейших бизнесменов страны. Об этом сообщает российская версия Forbes.

Первое место занял горно-металлургический магнат Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в 2,8 миллиарда долларов.

На второй строчке — владелец группы компаний «Интерпайп» Виктор Пинчук с состоянием в 1,4 миллиарда долларов.

Замыкает тройку лидеров бывший президент Украины Петр Порошенко, основной доход которому производитель кондитерских изделий Roshen. Состояние Порошенко также оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Совокупное состояние всех участников рейтинга составляет в 31,4 миллиарда долларов.

В 2015 году американский издательский дом Forbes отозвал лицензию на выпуск украинской версии журнала у компании UMH Group. Последний номер журнала вышел январе 2017 года, а сайт прекратил обновление месяцем позже.

В марте 2020 года Forbes объявил о возобновлении выпуска украинской версии журнала с новым издателем. Печатная версия должна поступить в продажу до конца весны, а онлайн-версия запустится во второй половине года.