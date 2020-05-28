«Это не делает нас „арбитром истины“». Глава Twitter Джек Дорси объяснил, почему твиты Трампа были помечены как недостоверные

Основатель и гендиректор Twitter Джек Дорси объяснил, почему соцсеть заблокировала два твита президента США Дональда Трампа о том, что голосование по почте в Калифорнии приведет к фальсификациям.

Твиты Трампа нарушили правила Twitter, так как могли создать впечатление, что избирателям из Калифорнии не нужно будет проходить регистрацию, чтобы получить бюллетени для голосования по почте, написал Дорси в твиттере.

Он добавил, что Twitter продолжит помечать неверную или спорную информацию о выборах во всем мире. «Это не делает нас „арбитром истины“. Мы хотим лишь [указать на] противоречивые утверждения и спорную информацию, чтобы люди могли делать выводы сами», — добавил Дорси.

26 мая Дональд Трамп написал два твита, в которых тот назвал голосование по почте в Калифорнии «мошенническим» и заявил, что губернатор штата отправляет бюллетени миллионам жителей штата, вне зависимости от того, «кто они и как туда попали».

Twitter добавил к сообщениям Трампа пометку «Узнайте факты о голосовании по почте». Она ведет на страницу, где объясняется, что во время предыдущих голосований по почте в США редко обнаруживались фальсификации, и где собраны публикации и твиты о том, что Трамп не прав.

После того, как его твиты получили пометки, Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие президентские выборы и заявил, что «полностью душит свободу слова», и он, как президент, не позволит этому происходить.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, комментируя конфликт между Twitter и Трампом, заявил, что у Facebook другая политика. Он добавил, что «Facebook не должен быть арбитром истины для всего, что люди говорят в интернете». Цукерберг также высказал мнение, что цензура соцсетей со стороны правительства из-за опасений цензуры со стороны самих сетей не является «правильным рефлексом».