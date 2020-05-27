Журналисты потребовали найти виновного в угрозах главреду красноярского телеканала ТВК Марии Бухтуевой

Журналистское объединение потребовало найти и привлечь к ответственности человека, угрожавшего главному редактору телеканала ТВК в Красноярске Марии Бухтуевой.

«Мы не считаем эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. Слишком часто в России вслед за ними журналиста настигает та самая „арматурка“, а то и пуля», — сказано в заявлении.

25 мая пользователь «Василь Клименко» написал под сообщением Марии Бухтуевой во «ВКонтакте», что ей «вырвут язык». «Вот теперь ходи и оглядывайся: отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!» — написал пользователь.

Бухтуева подала заявление в полицию из-за угрозы физической расправы, сообщает «МБХ медиа». Еще одна сотрудница ТВК также обратилась в полицию из-за угроз.