В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге умерла беременная женщина, зараженная коронавирусом. Ребенка также не удалось спасти, сообщила ТАСС главный врач роддома № 18 Галина Гриненко.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, пациентка умерла в больнице имени Боткина 21 мая. Ей было 34 года. «У нее была подтверждена коронавирусная инфекция, тяжелое течение вирусной пневмонии», — рассказали в комитете.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению Виталий Беженарь уточнил, что умершая пациентка была мигранткой и не стояла на учете по беременности.

По данным городских властей, с начала эпидемии COVID-19 в Петербурге заболели 196 беременных женщин, 114 из них уже выздоровели. Беременных с коронавирусом принимают два медицинских учреждения города.

Это по меньшей мере третий случай смерти беременной женщины с COVID-19 в России. В апреле умерла беременная жительница Дагестана, в середине мая стало известно о смерти беременной жительницы Чечни, которая была медработником.

Официально число смертей среди беременных женщин или рожениц, у которых нашли коронавирус, власти России не называли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко лишь говорил в начале мая, что речь идет о единичных случаях.