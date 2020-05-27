В Москве выданы первые разрешения на торговлю лекарствами онлайн

В Москве выданы первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Разрешение продавать лекарства через интернет получили аптечные сети «Эркафарм», «Самсон-фарма» и «03».

Правила по дистанционной продаже и доставке лекарств правительство РФ утвердило 18 мая. Получить разрешение могут только те аптеки, которые работают на рынке не менее года.