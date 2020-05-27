Twitter пометил записи Трампа как недостоверные. В ответ он обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы после того, как соцсеть пометила его сообщения о голосовании по почте как недостоверные.

Трамп заявил, что Twitter «полностью душит свободу слова», и он, как президент, не позволит этому случиться.

Twitter отметил два сообщения Трампа о том, что голосование на выборах по почте, которое из-за пандемии COVID-19 организуют власти Калифорнии, приведет к мошенничеству. Соцсеть маркировала твиты ссылкой со словами «Узнайте факты о голосовании по почте».

В Twitter, ссылаясь на CNN и Washington Post, назвали эти заявления необоснованными и подчеркнули, что, по мнению экспертов, голосование по почте редко приводит к фальсификациям.

В США ранее уже проходило голосование по почте. Как сообщила газета The New York Times, согласно исследованиям, мошенничества на выборах случаются крайне редко. Штаты США, проводящие голосование по почте, сообщали о немногочисленных случаях мошенничества.

Калифорния — крупнейший штат США по числу жителей. В нем проживают почти 40 миллионов человек.

В 2016 годах на выборах президента США республиканец Дональд Трамп уступил в Калифорнии кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон, набрав вдвое меньше голосов.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. Предполагается, что соперником Дональда Трампа будет бывший вице-президент США Джо Байден.