Роспотребнадзор: Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений по коронавирусу

Москва по основным показателям готова к снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила глава городского управления Роспотребнадзора Елена Андреева, выступая на видеоконференции в Мосгордуме.

«Если смотреть по трем показателям, то мы готовы к первому этапу и в принципе даже готовы ко второму», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Андреева рассчитывает, что в случае дальнейшего снижения числа выявленных заболевших COVID-19 в Москве заработают службы быта, а детям и пожилым людям разрешат прогулки.

По рекомендациям Роспотребнадзора, второй этап можно начинать, когда в регионе становится равен 0,8 (то есть каждый заболевший заражает меньше одного человека). По подсчетам «Медузы», по состоянию на 27 мая этот индекс равен 0,85.

Роспотребнадзор рекомендовал регионам России снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. Уже на первом этапе работу возобновляют небольшие непродовольственные магазины и компании сферы услуг, жителям разрешено заниматься спортом на улице и гулять. На втором этапе возобновляют работу непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, открываются некоторые образовательные организации.

За последние сутки в Москве коронавирус выявили еще у 2140 человек, с начала эпидемии — 171 433. Суточный прирост стал минимальным с 24 апреля. С начала распространения коронавируса в Москве умерли 2183 человека (+73 человека за сутки), выздоровели 67458 человек (+5839 за сутки).

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 171 443 (+2 140) 2 183 (+73) 67 458 (+5 839) 101 802 2 Московская область 35 956 (+793) 359 (+10) 6 440 (+288) 29 157 3 Санкт-Петербург 14 463 (+387) 158 (+8) 4 458 (+714) 9 847 4 Нижегородская область 8 735 (+231) 78 (+6) 2 905 (+253) 5 752 5 Дагестан 4 455 (+161) 130 (+12) 4 161 (+352) 164 6 Свердловская область 4 425 (+235) 21 (+1) 1 700 (+201) 2 704 7 Ростовская область 4 133 (+203) 34 1 441 (+87) 2 658 8 Красноярский край 3 700 (+142) 29 (+1) 791 (+36) 2 880 9 Калужская область 3 560 (+101) 29 (+2) 1 123 (+105) 2 408 10 Краснодарский край 3 506 (+80) 29 (+1) 2 257 (+176) 1 220 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 370 680 3 968 142 208 224 504

Актуально на 11:10 27.05.2020 (по московскому времени) Полная версия таблицы со всеми регионами .Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом Актуально на 11:10 27.05.2020 (по московскому времени)

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