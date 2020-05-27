Путин проведет совещание с Собяниным о коронавирусе

Президент России Владимир Путин во второй половине дня 27 мая проведет рабочее совещание с мэром Москвы Сергеем Собяниным по теме коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин встретится с Собяниным, чтобы обсудить эпидемическую обстановку в городе, поговорить о том, как она обстоит, какие прогнозы, какие дальнейшие планы. Как обстоят дела с эпидемиологической инфраструктурой», — сказал Песков журналистам.

В Москве до 31 мая действуют ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

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