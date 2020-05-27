Минздрав решил не включать в статистику случаев COVID-19 тех заболевших, у кого нет жалоб

Люди с положительным анализом на ковид, но не имеющие жалоб, не должны включаться в статистику заболеваемости. Соответствующие рекомендации выпустил Минздрав.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — говорится в документе.

Россия находится на третьем месте в мире по количеству заболевших коронавирусом. С начала пандемии в стране были зарегистрированы 370 680 случаев заболевания. В последние дни ежедневный прирост новых случаев составляет 8-9 тысяч человек.