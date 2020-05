Комик Джимми Фэллон извинился за скетч двадцатилетней давности с шутками про чернокожих и крэк

Ведущий The Tonight Show на NBC, комик Джимми Фэллон извинился за скетч 2000 года, где он изображал актера и комика Криса Рока и шутил про чернокожих. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Видеозапись сценки, сделанной для Saturday Night Live, недавно разошлась по соцсетям, уточняет газета.

В скетче Фэллон появляется с темным гримом и в черной одежде. Персонаж Фэллона и собеседник шутят об участии чернокожих в шоу «Кто хочет стать миллионером».

По мнению персонажа Фэллона, чернокожие редко появлятся в шоу, так как не любят отвечать на вопросы.

«Они хотят быть миллионерами, но вы должны задавать им вопросы из серии: „Сколько граммов крэка употребил [музыкант] Рик Джеймс в 1981 году, когда записал [трек] Super Freak?“» — пересказывает NYT содержание скетча.

Фэллон 26 мая в твиттере извинился за сценку: «Этому нет никакого оправдания. Я очень сожалею, что принял это бесспорно оскорбительное решение».