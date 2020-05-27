Госдума разрешила студентам преподавать в школах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает студентам преподавать в школах и вести детские кружки и факультативы еще до получения диплома. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Студентам, которые успешно отучились не меньше трех курсов по специальности «Образование и педагогические науки», можно будет обучать школьников по основным общеобразовательным программам. Студентам любых вузов, успешно отучившимся два года, можно будет вести кружки или факультативы дополнительного образования по направлению своей подготовки.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон позволит восполнить дефицит кадров. «В школах, особенно в сельской местности, учителей не хватает, в первую очередь предметников — по иностранным языкам и информатике. А бывают случаи, когда в середине года учитель увольняется или уходит в декретный отпуск. Подыскать замену в такой период сложно, а оставить класс без учителя нельзя», — отметил Володин.

Закон также устанавливает, что на воспитателей детских садов не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования, если их приняли на работу до вступления в силу закона «Об образовании» в 2019 году и если аттестационная комиссия признала их соответствующими занимаемой должности.

Дать студентам право преподавать предложило правительство. Соответствующий проект закона был внесен в Госдуму в апреле 2019 года.