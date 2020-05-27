Евросоюз утвердил визовое соглашение с Белоруссией. Оно снизит цену шенгенских виз для белорусов с 80 до 35 евро

Совет Евросоюза утвердил соглашения с Белоруссией об упрощении выдачи виз и . Об этом сообщается на сайте совета.

Совет Евросоюза в ближайшее время уведомит власти Белоруссии о заключении соглашений. Они вступят в силу в первый день второго месяца после уведомления. Ожидается, что это произойдет 1 июля.

В рамках соглашений стоимость краткосрочной шенгенской визы для белорусов снизится с нынешних 80 евро до 35 евро, уменьшится список документов на подачу визы, а срок принятия решения о ее выдаче сократится до 10 дней.

Минск и Брюссель работали над подготовкой соглашений об упрощении выдачи виз и реадмиссии с 2014 года. Стороны подписали документы в январе 2020 года. Белорусский парламент ратифицировал соглашения в апреле, Европарламент — в мае.

Белоруссия входит в первую десятку стран по количеству выданных шенгенских виз. В 2019 году граждане страны получили 643 тысячи таких виз.