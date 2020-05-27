Еврокомиссия предложила потратить 750 миллиардов евро на преодоление последствий коронавируса в ЕС

Еврокомиссия представила план по восстановлению экономики Евросоюза после пандемии коронавируса. План предполагает выделение в общей сложности 750 миллиардов евро в ближайшие семь лет.

Денежные средства, которые планируется занять на финансовых рынках, будут направлены на поддержку систем здравоохранения и на помощь бизнесу, пострадавшему от пандемии, а также на инвестиции, которые будут способствовать общему росту экономики. Предполагается, что наибольшее количество помощи получат Испания (77,3 миллиарда евро) и Италия (81,8 миллиарда), сильнее других пострадавшие от пандемии.

Для принятия плана необходимо его одобрение всеми 27 членами ЕС.

В середине мая Германия и Франция предлагали создать фонд помощи пострадавшим странам Евросоюза размером 500 миллиардов евро.