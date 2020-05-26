Тренер сборной России по ММА Владимир Осия задержан по подозрению в организации убийства

Заслуженный тренер России Владимир Осия, являющийся наставником бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова, задержан по подозрению в организации убийства, сообщают Sports.ru и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным телеграм-канала «112», Осия и еще четверо человек проходят подозреваемыми по делу о заказном убийстве директора торгового центра в подмосковном поселке Поварово Николая Леонова.

Владимир Осия работает с Магомедом Исмаиловым более десяти лет. Под его руководством боец выиграл чемпионат России (2011) и чемпионат мира (2012) по боевому самбо, а затем стал первым чемпионом из России по смешанным единоборствам. В 2019 году сборная России по ММА, возглавляемая Осия, выиграла чемпионат мира.