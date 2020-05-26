Россельхознадзор сообщил о первом в России случае COVID-19 у кошки

У пятилетней кошки в Москве обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

Как уточняет РИА Новости, это «первый случай коронавируса у кошки в России».

Диагноз кошке поставили неделю назад, животное находится на карантине «по месту жительства», добавляет «Интерфакс».

Агентство со ссылкой на замглавы Россельхознадзора Николая Власова пишет, что «пока никаких антикоронавирусных мер в отношении кошек принимать не нужно».

В апреле 2020 года Scientific American приводил данные исследования Ветеринарного института Харбина о передаче коронавирусной инфекции у животных. Прямых и надежных доказательств, что домашние животные могут передать вирус человеку институт не обнаружил.

Скорее всего, вирус не размножается в организме собак, птиц и свиней. При этом, по данным харбинского института, для кошек заболевание может быть смертельным, кроме того, эти животные передают его друг другу.

В марте и в апреле сообщалось о случае заражения COVID-19 двух собак и кошки в Гонконге.