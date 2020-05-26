Первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин умер от коронавируса

Владимир Лопухин — первый министр топлива и энергетики России — умер в возрасте 68 лет от заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

О смерти Лопухина сообщил в фейсбуке его друг, писатель Денис Драгунский. Смерть бывшего министра также подтвердил «Радио Свобода» один из родственников Лопухина.

Лопухин занимал пост министра топлива и энергетики в первом российском правительстве с 10 ноября 1991 по 30 мая 1992 года. На этом посту его сменил Виктор Черномырдин. В дальнейшем Лопухин сотрудничал с финансовыми и инвестиционными компаниями.

Родственница Лопухина Вера Богатых писала, что его госпитализировали в одну из московских больниц, положили в реанимацию, но через несколько дней выписали, несмотря на то, что его состояние только ухудшилось. 21 мая он был госпитализирован уже в другую больницу.