Глава «Росатома» сообщил о 100 заболевших COVID-19 на Белорусской АЭС

Около 100 человек, занятых на строительстве Белорусской атомной электростанции, заболели новой коронавирусной инфекцией. Это сотрудники «Росатома» и представители белорусского заказчика, сообщил в видеообращении глава «Росатома» Алексей Лихачев.

В Минэнерго Белоруссии это пока не комментировали. Глава Гродненской области Игорь Шалудин сообщил TUT.BY, что «ситуация стабильная, никакой чрезвычайщины».

Всего коронавирус выявили у 485 сотрудников «Росатома». В частности, в городе Десногорск заболели 42 человека — сотрудники Смоленской АЭС и «предприятий в контуре „Росатома“».

Алексей Лихачев назвал произошедшее в Десногорске «серьезным уроком» для предприятий отрасли. «Вроде бы все было организовано правильно… Но очевидно, на каком-то этапе расслабились, нарушали изоляцию, нарушали санитарные требования, и, незамедлительно получили вспышку болезни», — сказал Алексей Лихачев.

В апреле сообщалось, что на Белорусской АЭС коронавирус заподозрили у 15 россиян, но последующие тесты дали отрицательный результат.

По состоянию на 25 мая в Белоруссии коронавирус выявили у 37144 человек, из них 204 умерли, еще 14449 выздоровели.