Глава Минстроя Владимир Якушев, болевший коронавирусом, вернулся к работе

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, выздоровел и вышел на работу, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

26 мая министр примет участие в совещании главы правительства РФ по тематике строительной отрасли и ЖКХ.

Про госпитализацию Якушева стало известно 1 мая. Через неделю министра выписали из больницы и он продолжал лечение на дому.

Коронавирусом переболели сразу несколько российских министров: премьер Михаил Мишустин, глава Минобрнауки Валерий Фальков и министр культуры Ольга Любимова. Также от инфекции лечился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.