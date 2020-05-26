Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, осужденный за разглашение гостайны в резюме, вышел на свободу

Бывший сотрудник ГРУ, радиоинженер Геннадий Кравцов вышел из колонии, отбыв шестилетний срок за государственную измену.

Наказание Кравцов отбывал в исправительной колонии N5 в Мордовии, где у него «возникли проблемы», сообщили «Интерфаксу» в правозащитном объединении «Команда 29», адвокаты которого защищают бывшего сотрудника ГРУ.

Так, по словам юристов, в 2018 году, после того, как Кравцов подал на условно-досрочное освобождение, на него начали накладывать взыскания, а начале 2020 года несколько раз отправляли в штрафной изолятор.

Кравцов, напомнила «Команда 29», ожидает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе на нарушения, допущенные при рассмотрении его уголовного дела.

О деле Геннадия Кравцова стало известно в феврале 2015 года. Поводом для уголовного дела о госизмене стало резюме, которое Кравцов отправил в шведскую компанию. К этому моменту он уже не служил в ГРУ, с него были сняты допуски секретности и разрешен выезд за рубеж.

В сентябре 2015 года Кравцов был признан виновным в госизмене и приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Суд проходил в закрытом режиме, сообщалось, что Кравцов признал факт отправки резюме, согласившись с тем, что отправленное письмо могло содержать сведения государственной важности. Позднее Верховный суд (ВС) РФ сократил срок наказания более чем наполовину — до шести лет лишения свободы.