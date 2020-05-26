Бизнесмен из РФ совершил крупнейшую сделку на рынке лондонской недвижимости с начала пандемии. Он купил дом за 15 миллионов фунтов

Бизнесмен из России купил в Лондоне дом за 15,45 миллиона фунтов стерлингов (около 18,8 миллионов долларов). Это самый крупный договор купли-продажи на рынке лондонской недвижимости с начала пандемии коронавируса, пишет The Times со ссылкой на агентство Beauchamp Estates, которое провело сделку. На статью обратил внимание Forbes.

Дом, который купил россиянин, находится возле Сент-Джеймсского парка в центре Лондона. В нем пять спален, три зала для приемов, кабинет, библиотека, зимний сад с видом на парк. Дом был выставлен на продажу за 16 миллионов фунтов стерлингов, его продавали владельцы канадского бренда одежды Point Zero.

Покупателем стал владелец «ведущей энергетической группы» из России, имя которого не раскрывается. Он увидел дом в рамках «виртуального тура» и ждал, когда рынок недвижимости Лондона возобновит работу после карантина, чтобы совершить покупку. Новый владелец будет жить в доме вместе со своей подругой и детьми от предыдущего брака.

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