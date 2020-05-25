Власти Москвы оценили в миллион человек количество неработающих из-за коронавируса горожан
В Москве из-за мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, не функционирует 15% экономики. Об этом в эфире «России 24» заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
«По количеству людей это около миллиона человек, если брать те сферы, которые прямо закрыты на сегодняшний момент», — сказал чиновник.
Москва в середине мая достигла показателей, которые Роспотребнадзор считает достаточными для первого этапа снятия ограничений — в том числе для открытия непродовольственных магазинов небольшой площади. Тем не менее, пока власти не разрешили им возобновить работу.
С 12 мая в городе работают стройки и промышленные предприятия, деятельность которых была приостановлена в апреле во время наиболее жесткого периода ограничений.
Москва лидирует среди регионов России по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. На город приходится более 40% всех зарегистрированных в стране случаев.