В Приморье отец ушел в лес с тремя детьми, чтобы переждать эпидемию COVID-19

В Приморском крае в лесу нашли троих малолетних детей и их 39-летнего отца. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Семья живет в поселке Кавалерово. В начале мая правоохранительные органы получили сообщение о пропаже детей. Следователи выяснили, что также пропал отец, и нашли в жилище семьи свидетельства того, что мужчина намеревался покинуть дом вместе с детьми. Было возбуждено уголовное дело, организованы поиски с участием полиции, МЧС и волонтеров.

Семью нашли через два дня. Как сообщили источники «Интерфакс», РИА Новости и ТАСС, отец увел детей в лес, чтобы переждать там эпидемию коронавируса.

Представитель администрации Кавалеровского района уточнил РИА Новости, что дети изъяты из семьи. «Там вопрос по поводу условий содержания детей. Угрозы их жизни и здоровью нет», — уточнил он. Отец детей не задержан.

В начале апреля аналогичный инцидент произошел на Урале. Там мать, отец и трое детей ушли в лес, опасаясь коронавируса. Семью нашли полицейские, которым сообщили о ее пропаже.

В Приморском крае на 24 мая зафиксировано 1646 случаев коронавируса. 610 человек выздоровели, 15 умерли. С 31 марта в регионе действует режим самоизоляции, с 30 апреля — масочный режим.