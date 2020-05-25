В Москве завели уголовное дело на мужчину, заселившегося с коронавирусом в хостел

В Москве завели уголовное дело по о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении мужчины, заселившегося в хостел с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Как отмечается на сайте Генпрокуратуры, мужчину после подтверждения диагноза выписали для продолжения лечения на дому, но он предоставил в больницу недостоверную информацию о своем адресе, после чего заселился в хостел. От администрации хостела информацию о своем диагнозе он тоже скрыл.

Позже коронавирусная инфекция была диагностирована у двух человек, контактировавших с мужчиной в хостеле.

С начала эпидемии коронавируса по всей России СМИ сообщали о нескольких десятках уголовных дел по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В основном, дела возбуждаются в отношении людей, сбежавших из больниц, где они проходят лечение от ковида. В Москве о делах по такой статье не сообщалось.

В марте на фоне эпидемии COVID-19 Госдума ужесточила наказание по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Раньше лишение свободы предусматривалось только за вызванную этим нарушением смерть человека, теперь это наказание может быть применено и при угрозе массового заболевания людей.