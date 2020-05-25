Минпросвещения: 29 и 30 июня будут проведены пробные ЕГЭ. Обычные экзамены начнутся 3 июля

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что основная волна ЕГЭ начнется 3 июля — с литературы и географии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Кравцова, 29 и 30 июня будут проведены пробные экзамены, чтобы «настроить всю систему». Как уточнили позже в пресс-службе Минпросвещения, в пробных экзаменах не будут участвовать школьники — они будут проводиться исключительно для отработки технических и организационных моментов.

Вторая волна ЕГЭ начнется 3 августа.

Сдавать ЕГЭ в 2020 году будут только те школьники, которые хотят поступить в вузы; остальные получат итоговые оценки на основе годовой успеваемости. Обязательных предметов не будет, все экзамены будут по выбору.