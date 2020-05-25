Испания отменит карантин для иностранных туристов с 1 июля

Правительство Испании приняло решение отменить 14-дневный карантин для приезжающих в страну иностранцев, в том числе туристов, с 1 июля.

Ранее власти страны уже обещали, что в июле откроют границы для иностранных туристов, однако не уточняли, нужно ли им будет находиться в самоизоляции после приезда в Испанию.

Испания стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран: при населении в 47 миллионов человек в Испании было официально зафиксировано 235 тысяч случаев заболевания (пятое место в мире), 28 752 человека умерли.

Испания — одна из наиболее популярных стран мира у туристов. В 2019 году ее посетили 83,7 миллиона иностранцев.