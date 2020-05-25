Девочку, с рождения жившую в московской больнице, забрали в приемную семью

Девочку, пять лет прожившую в перинатальном центре «Мать и дитя» в Москве, забрали из больницы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Эта девочка не находится в этом центре, у нее все хорошо складывается в судьбе. Все решения суда исполнены, с ней все в полном порядке», — рассказала омбудсмен. От дальнейших подробностей она отказалась, сославшись на «определенные этические моменты» и просьбы всех участников процесса.

Ранее столичные власти сообщали, что рассматривают возможность передачи девочки в семью родственников или специально подобранную для нее замещающую семью.

В декабре «Медуза» опубликовала материал о пятилетней девочке, родившейся в клинике «Мать и дитя» и проведшей там всю жизнь, потому что ее мать утверждала, что ребенок болен. Пребывание девочки в больнице все пять лет оплачивал ее отец.

В феврале Пресненский суд Москвы по иску органов опеки ограничил в родительских правах мать и отца девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина.