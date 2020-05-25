Число умерших от COVID-19 в Москве превысило две тысячи человек

По состоянию на утро 25 мая в Москве умер еще 41 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 18 человек меньше, чем день назад.

С 26 марта в Москве умерли 2034 человека с коронавирусом. За неделю с 17 мая умерли 393 человека.

Всего в Москве с начала эпидемии коронавирус выявили у 163 913 человек, из них 53 586 человек выздоровели.

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