Число умерших от COVID-19 в Москве превысило две тысячи человек
Источник: Оперативный штаб Москвы по коронавирусу
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По состоянию на утро 25 мая в Москве умер еще 41 человек с коронавирусной инфекцией, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 18 человек меньше, чем день назад.
С 26 марта в Москве умерли 2034 человека с коронавирусом. За неделю с 17 мая умерли 393 человека.
Всего в Москве с начала эпидемии коронавирус выявили у 163 913 человек, из них 53 586 человек выздоровели.