В согласии на обработку персональных данных на сайте проверки пропусков в Москве нашли разрешение на отправку рекламы в течение 10 лет

В согласии на обработку персональных данных, которое в обязательном порядке необходимо подписать при проверке пропусков на передвижение по Москве, есть пункт, позволяющий Департаменту информационных технологий свободно передавать эти данные третьим лицам. На это обратили внимание в блоге AnalogBytes Conference на «Хабре».

Соглашение, которое необходимо принять при проверке информации об аннулировании пропуска на сайте i.moscow/covid, подразумевает передачу данных о ФИО, адресе, месте работы, должности, гражданстве, номере телефона и электронной почте в том числе третьим лицам. Эти данные, указано в соглашении, могут использоваться для отправки материалов рекламного характера как от властей Москвы, так и от третьих лиц в течение десяти лет.

Жители Москвы обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу на транспорте с 15 апреля.

Власти города 8 мая посоветовали использовать сервис i.moscow/covid для проверки актуальности пропусков, после того как жители города начали массово жаловаться на аннулирование ранее выданных разрешений из-за якобы некорректно указанного ИНН.