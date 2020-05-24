В Москве Росгвардия задержала бегавшего по улицам голого мужчину

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который в голом виде бегал по улицам. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе Кунцево. Как рассказали в Росгвардии, мужчина приставал к прохожим — например, одного из них он облил краской, а впоследствии залез в цистерну с водой.

Задержанным оказался 31-летний житель Москвы, его передали полиции. Источник «Интерфакса» отметил, что его будут осматривать психиатры.