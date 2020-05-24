Связанная с Ксенией Собчак компания по добыче крабов лишилась статуса системообразующей

Компания «Монерон», один из крупнейших в России добытчиков крабов, исчезла из перечня системообразующих на сайтах Минсельхоза и Минэкономразвития. На это обратили внимание «Ведомости».

По данным источников издания, «Монерон» был исключен по итогам голосования правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики.

В конце апреля стало известно, что 40% в компании «Монерон» решила купить телеведущая Ксения Собчак. Сделку отменил суд, который наложил арест на активы «Монерона», посчитав, что его бенефициаром является бизнесмен Олег Кан, который разыскивается по подозрению в организации убийства.

«Монерон» в числе 18 компаний из Сахалинской области предложила включить в список системообразующих предприятий сенатор Людмила Нарусова, мать Собчак. Она ссылалась на обратившуюся к ней Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Системообразующие компании могут рассчитывать на помощь от государства для преодоления последствий пандемии коронавируса.