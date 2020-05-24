На Каширском шоссе в Москве произошла перестрелка с использованием автоматического оружия

Обновлено. В МВД официально сообщили, что после инцидента задержаны три человека. По данным СК, в перестрелке пострадал один человек, ведомство возбудило дела по статьям о хулиганстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Во дворе жилого комплекса «Ясный» на Каширском шоссе в Москве произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в конфликте участвовали не менее восьми человек. По предварительным данным, никто не пострадал. В городе объявлен план «Перехват», разыскиваются две машины Ford Focus и Toyota Camry.

На видеозаписи с места событий, опубликованной телеграм-каналом Life Shot видно, что неизвестные мужчины ведут огонь из автоматического оружия. Как сообщает Mash со ссылкой на слова очевидцев, причиной перестрелки мог стать дорожный конфликт.

Baza пишет, что один из участников перестрелки уже задержан.