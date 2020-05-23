В Киеве возле офиса Виктора Медведчука зажгли файеры. СМИ сообщили о взрыве

Обновление. В полиции Киева заявили, что сообщения о взрыве у офиса Виктора Медведчука не соответствуют действительности. Задержаны несколько человек, которые жгли файеры. Пострадавших нет.

Возле офиса главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве произошел взрыв, сообщает УНИАН. Полиция задержала двоих человек, еще несколько человек скрылись.

На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и бегущие люди.

Вибух біля офісу Медведчука pistonczyk

Виктор Медведчук — лидер пророссийского движения «Украинский выбор», председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», участник переговоров властей Украины с непризнанными республиками Донбасса об обмене пленными. Медведчука называют «кумом Путина», поскольку президент России, по данным СМИ, в 2004 году стал крестным отцом его дочери. Владимир Путин называл Медведчука «одним из друзей России на Украине».