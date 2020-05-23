В Киеве депутат Верховной Рады Валерий Давиденко найден мертвым с огнестрельным ранением в голову

Депутат Верховной Рады Валерий Давиденко найден мертвым с огнестрельным ранением в своем офисе в Киеве, сообщил в фейсбуке народный депутат Илья Кива.

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что «найдено тело депутата с огнестрельным ранением в голову». Рядом с телом Давиденко нашли оружие, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что, по предварительной версии, Давиденко покончил с собой.

Валерий Давиденко — украинский предприниматель и политик, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов. В 2013-2014 годах работал заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.