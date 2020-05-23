Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве после 102 лет работы

Головная компания сервиса проката автомобилей Hertz 22 мая подала в суд по делам о банкротстве ходатайство о реорганизации из-за падения спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В компании сообщили, что «внезапное и драматическое» влияние пандемии на спрос привело к резкому снижению выручки и бронирований.

Ходатайства подали Hertz Global Holdings и несколько ее дочерних компаний в США и Канаде. Заявление о банкротстве не включает операции в Австралии, Европе и Новой Зеландии.

На время рассмотрения дела в суде Hertz продолжит обслуживать клиентов. На поддержание текущей деятельности у компании есть один миллиард долларов наличными.

Как пишет The New York Times, Hertz накопила долги в размере 17 миллиардов долларов. В марте компания продала часть принадлежавших ей автомобилей, а также сократила зарплату топ-менеджеров (затем это решение отменили). В мае Hertz решила уволить примерно половину своих сотрудников — около 20 тысяч человек.

Hertz — один из крупнейших сервисов по прокату автомобилей, основанный в 1918 году в Чикаго. Сервис Hertz представлен в 150 странах мира.