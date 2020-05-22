«Войну никто не отменял». Президент Белоруссии потребовал продолжить разработку и производство ракетных вооружений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал продолжить разработку новых вооружений, в том числе ракет, способных поражать цели на расстоянии 300 километров.

«Хорошо было бы, если бы все государства взяли и отменили войны. Но пока еще никто не отменяет войны, несмотря на эпидемии, пандемии, истерии. Войну никто не отменял. И, к сожалению, к ней приходится готовиться в мирное время», — сказал Лукашенко во время посещения «ОКБ ТСП», занимающегося разработкой и производством вооружений и военной техники.

Особое внимание Лукашенко уделил проекту разработки собственной белорусской ракеты с дальностью полета 300 километров. Сейчас в стране собирают китайские ракетные комплексы, но ведется разработка и собственных таких вооружений. Планируется, что первый опытный образец такой ракеты будет готов к сентябрю.

«Нам нужна своя ракета. Мы не можем создавать оружие, по которому мы будем зависеть от других стран», — заявил президент Белоруссии.

Ракета, о которой говорил Александр Лукашенко, предназначена для использования в модернизированной реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Полонез», разработанной белорусским «Заводом точной электромеханики». Сейчас в РСЗО используются китайские ракеты.

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