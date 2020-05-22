В Пакистане разбился пассажирский самолет Airbus А320 авиакомпании Pakistan International Airlines, сообщают местные СМИ.

Лайнер выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. По данным Geo TV, самолет потерпел крушение неподалеку от аэропорта Карачи за минуту до приземления.

О возможных жертвах пока ничего неизвестно. По предварительным данным, на борту находились 98 человек (по другим — 107 человек).

В район крушения выдвинулись спасатели и армейские подразделения.

Судя по видео очевидцев из соцсетей, самолет упал вблизи жилого района.