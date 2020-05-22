Опрос бизнес-омбудсмена: 53% малых и средних компаний России назвали свое положение катастрофой и кризисом

Более половины (53%) предприятий малого и среднего бизнеса оценили свое положение как катастрофу или кризис, следует из данных бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Еще у 39% компаний снизились финансовые показатели. Только 6% респондентов считают свое положение стабильным.

62% опрошенных оценили шанс выживания своей компании на 50% и ниже. Лишь 13% респондентов полностью уверены, что их предприятие сможет продолжить деятельность. По состоянию на 19 мая треть компаний (32%) частично возобновили работу, еще 35% сообщили, что работа остановлена.

Половина опрошенных (52%) не может платить зарплату сотрудникам и налоги на оплату труда. У 43% есть сложности с оплатой аренды, 39% столкнулись с тем, что контрагенты систематически не платят за отгруженные товары или оказанные услуги, 35% не могут оплатить коммунальные платежи.

55% опрошенных сказали, что отрицательно относятся к мерам поддержки бизнеса, объявленным правительством России. Почти 28% оценили меры положительно.

Половина респондентов (56%) считает, что в январе-мае 2020 года спрос на их продукцию упадет на 50% или более по сравнению с тем же периодом прошлого года.